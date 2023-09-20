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17:32, 20 сентября 2023Культура

Звезда «Брата 2» объяснила народную любовь к Бодрову-младшему

Актриса Дарья Юргенс: Сергея Бодрова-младшего любят за светлую и хорошую душу

Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / Globallookpress.com

Звезда фильма «Брат 2», заслуженная артистка России Дарья Юргенс объяснила, почему актер и режиссер Сергей Бодров-младший пользуется народной любовью. Ее слова передает Telegram-канал «Абзац».

«Сережу любят, потому что у него светлая и хорошая душа, а это сыграть невозможно. Сергея не хватает. Хочется, чтобы он сейчас стоял рядом с нами. Он был не феноменом, а просто хорошим человеком», — сказала актриса. Юргенс также призналась, что тоскует по актеру.

Ранее художественный руководитель Театра имени Ермоловой Олег Меньшиков заявил, что у Бодрова-младшего не было выдающихся актерских способностей, однако он обладал другими талантами: личностными и социальными достоинствами.

Дарья Юргенс снялась в фильмах «Про уродов и людей», «Брат 2» и «Итальянец», а также в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Ментовские войны», «Каменская», «Шерлок Холмс», «Морские дьяволы».

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    Варвара Кошечкина
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