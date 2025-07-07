Богомаз: Жительница брянского села получила ранения после атаки дронами ВСУ

Жительница села Каменский Хутор Брянской области получила ранения после атаки дронами-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

Он отметил, что женщину отвезли в больницу для оказания всей необходимой помощи. Губернатор пожелал пострадавшей скорейшего выздоровления.

Гусев призвал жителей Брянской области быть осторожными и бдительными.

До этого стало известно, что в Брянской области при сбросе взрывчатки с дрона ВСУ пострадал мужчина.

Еще раньше двое мирных жителей Брянска пострадали от атаки украинских беспилотников. Одной из пострадавших врачи оказали медицинскую помощь на месте, второй потребовалась госпитализация.