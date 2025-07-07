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08:31, 7 июля 2025Россия

Россиянка получила ранения после атаки дронами-камикадзе ВСУ

Богомаз: Жительница брянского села получила ранения после атаки дронами ВСУ
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

Жительница села Каменский Хутор Брянской области получила ранения после атаки дронами-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

Он отметил, что женщину отвезли в больницу для оказания всей необходимой помощи. Губернатор пожелал пострадавшей скорейшего выздоровления.

Гусев призвал жителей Брянской области быть осторожными и бдительными.

До этого стало известно, что в Брянской области при сбросе взрывчатки с дрона ВСУ пострадал мужчина.

Еще раньше двое мирных жителей Брянска пострадали от атаки украинских беспилотников. Одной из пострадавших врачи оказали медицинскую помощь на месте, второй потребовалась госпитализация.

ЖЗЛ
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