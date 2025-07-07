Российский курьер совмещал работу по доставке еды с наркоторговлей

В Москве задержали курьера доставки еды, совмещавшего работу с наркоторговлей

В Москве сотрудники полиции задержали курьера, который совмещал работу по доставке еды с наркоторговлей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД.

Подозрительного мужчину в форме курьера заметил местный житель. По его словам, злоумышленник приклеил некий сверток к перилам лестницы в подъезде на Новой Басманной улице и уехал. Прибывшие на место силовики обнаружили сверток с неизвестным веществом и задержали подозреваемого. Им оказался 37-летний уроженец Йошкар-Олы, который временно проживает в Подмосковье.

Во время досмотра и обыска в его квартире полицейские обнаружили еще 20 свертков с неким веществом — производным эфедрона. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков.

Ранее полицейские составили типичный портрет курьера из мошеннических схем.