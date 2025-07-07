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20:48, 7 июля 2025Экономика

Российский рынок акций упал

Индекс Мосбиржи в понедельник снизился на 1,6 %
Вячеслав Агапов

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

К закрытию основных торгов в понедельник, 7 июля, индекс Мосбиржи снизился на 1,6 процента. О падении российского рынка акций свидетельствуют данные торгов.

За день индекс Московской биржи опустился до 2756,14 пункта. Сильнее всего упали в цене ценные бумаги МТС (минус 13,75 процента), Газпром (минус 2,89 процента), НЛМК (минус 2,82 процента), Северсталь (минус 2,75 процента) и МКБ (минус 2,66 процента). В то же время выросли в цене акции ГК «Мать и дитя» (MDMG, плюс 0,63 процента), Совкомфлот (плюс 0,41 процента) и ФосАгро (плюс 0,4 процента).

С 10 июня торговая площадка начала рассчитывать и публиковать собственный индекс биткоина с кодом MOEXBTC. Для расчета используют данные о среднем значении цен бессрочных фьючерсов и свопов на пару биткоин-доллар с четырех крупнейших криптобирж — Binance, Bybit, OKX и Bitget — с учетом веса указанных площадок.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак объяснил рост российского фондового рынка за счет макроэкономической стабильности, предсказуемой политики властей РФ и снижения темпов роста потребительских цен. Контроль инфляции, в частности, подчеркнул Новак, позволяет снизить риски инвестирования и повышает уровень привлекательности активов на российском рынке капитала.

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