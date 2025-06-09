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13:51, 9 июня 2025Экономика

Мосбиржа начнет рассчитывать индекс биткоина

Мосбиржа 10 июня начнет публиковать свой индекс биткоина
Дмитрий Воронин

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Московская биржа с 10 июня начнет расчет и публикацию собственного индекса биткоина с кодом MOEXBTC. Об этом сообщается на сайте торговой площадки.

Для расчета указанного индекса на Мосбирже будут использовать данные о среднем значении цен бессрочных фьючерсов и свопов на пару биткоин-доллар с четырех крупнейших криптобирж — Binance, Bybit, OKX и Bitget — с учетом веса указанных площадок.

Рассчитывать его будут один раз в день, в 12:30 по московскому времени. «В перспективе индикатор может быть использован в качестве базового актива для финансовых инструментов», — говорится в заявлении российской биржи.

На прошлой неделе там же запустили торги фьючерсами на биткоин для квалифицированных инвесторов. Это произошло после того, как регулятор разрешил предлагать этой категории участников рынка производные финансовые инструменты, ценные бумаги и цифровые финансовые активы, доходность которых привязана к стоимости криптовалюты.

В Банке России последовательно выступают против покупки и продажи криптовалюты в стране обычными инвесторами из-за ее волатильности. По словам и.о. директора департамента финансовых технологий Центробанка Станислава Коропа, в современных условиях, связанных в том числе с ужесточением регулирования за рубежом, сама идея об анонимности криптовалюты, которая считалась одной из базовых ее характеристик, теряет свою актуальность и становится иллюзией.

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