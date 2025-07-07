Российскую радиолокационную систему «Кондор-ФКА» приняли в эксплуатацию

«Роскосмос»: Российскую систему «Кондор-ФКА» приняли в эксплуатацию

Российскую систему «Кондор-ФКА», включающую два радиолокационных спутника, приняли в эксплуатацию. Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Роскосмос».

Радиолокационные спутники предназначены для круглосуточного наблюдения за Землей с точностью до одного метра. «Аппараты следят за Арктикой и Северным морским путем, а также создают подробные карты рельефа местности», — уточнили в госкорпорации.

Там добавили, что в настоящее время «Роскосмос» работает над расширением группировки до четырех спутников.

В ноябре ТАСС со ссылкой на доклад директора проектов по созданию систем дистанционного зондирования Земли заместителя генерального конструктора холдинга «Российские космические системы» Андрея Емельянова сообщил, что радиолокационный спутник «Кондор-ФКА» № 3 планируется запустить в 2026 году.

В июле генеральный директор и генеральный конструктор Научно-производственного объединения машиностроения Александр Леонов рассказал, что спутник «Кондор-ФКА» № 1 прошел летные испытания.