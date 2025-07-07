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07:40, 7 июля 2025Россия

Стало известно о новой попытке захода ВСУ в Курскую область

Стало известно о новой попытке прорыва ВСУ в Курскую область
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости / Сергей Бобылев

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли новую попытку прорыва в Курскую область. Об этом сообщает Telegram-канал «Два майора».

По его данным, очередная атака противника была отражена со стороны населенного пункта Бессаловка Сумской области. Иных сведений об отраженной попытке украинских войск закрепиться на территории России, не приводится.

Кроме того, канал отмечает остающуюся высокой активность ВСУ при ударах по Белгородской области. Он сообщил сразу о нескольких ударах беспилотников, в том числе по автомобилю с мирными жителями и по работавшему в поле комбайну.

Тем временем, Минобороны опубликовало свежие данные о запущенных ВСУ по России беспилотниках. Всего за ночь на 7 июля силами противовоздушной обороны был сбит 91 дрон, из них больше трети – 34 летательных аппарата – пришлось на Белгородскую и Курскую области.

ЖЗЛ
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