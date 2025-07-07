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21:55, 7 июля 2025Бывший СССР

Суд в Баку оставил под арестом российских журналистов

Суд в Баку отклонил апелляции адвокатов задержанных журналистов Sputnik
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

Задержанных в Баку журналистов издания «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и Евгения Белоусова оставили под арестом. Об этом сообщили в редакции издания, передает РИА Новости.

Суд отклонил апелляции адвокатов на изменение меры пресечения. «Решение суда первой инстанции об избрании меры пресечения в виде ареста осталось в силе. Наши товарищи по-прежнему остаются под стражей», — говорится в сообщении.

Ранее Хатаинский районный суд Азербайджана приговорил Картавых и Белоусова к четырем месяцам предварительного заключения. Им предъявлены обвинения в мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, полученного преступным путем.

30 июня в офис «Sputnik Азербайджан» в Баку пришла полиция. Правоохранители взяли здание офиса под контроль и вызвали на рабочие места всех сотрудников.

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