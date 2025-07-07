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Клубный чемпионат мира — 2025|1/2 финала
13:56, 7 июля 2025Спорт

Тарпищев оценил шансы Андреевой выиграть Уимблдон

Тарпищев: Выиграть на Уимблдоне-2025 может кто угодно, даже Андреева
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Susan Mullane / Imagn Images / Reuters

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о фаворитках Уимблдона-2025. Его слова приводит ТАСС.

По его мнению, выиграть может кто угодно, даже 18-летняя россиянка Мирра Андреева. При этом Тарпищев отметил, что делать прогнозы на выступления молодых спортсменок сложно. «Надо, чтобы нервная система позволяла играть одинаково ровно две недели, а они к этому еще не сформированы. Поэтому удачный расклад по сетке играет главенствующую роль», — подчеркнул специалист.

7 июля россиянки Мирра Андреева, Людмила Самсонова и Екатерина Александрова поборются за выход в четвертьфинал Уимблдона. В эту стадию уже вышла их соотечественница Анастасия Павлюченкова.

Уимблдон — третий в сезоне турнир Большого шлема. Он завершится 13 июля. Российские теннисисты выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

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