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21:24, 7 июля 2025Экономика

Трамп ввел пошлины еще против 12 стран

Белый дом: Южная Корея, Япония и еще 12 стран будут уведомлены о новых пошлинах
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Yuri Gripas / CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп ввел пошлины против товаров из 14 стран, включая Японию и Южную Корею. Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«У меня есть подписанные письма, которые сегодня были отправлены как в Южную Корею, так и в Японию. Еще примерно 12 других стран также получат уведомления и письма непосредственно от президента Соединенных Штатов», — сказала она, не назвав эти государства.

Прежде Трамп объявил о введении 25-процентных пошлин на любые товары из Японии и Южной Кореи. «Мы должны положить конец торговым дефицитам, вызванным тарифными и нетарифными барьерами этих стран», — объяснил он свое решение.

В начале июля Трамп пообещал «в ближайшее время» разослать уведомления странам с новыми пошлинами в диапазоне от 60 или 70 процентов до 10 и 40 процентов.

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