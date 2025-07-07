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14:30, 7 июля 2025Путешествия

Туристка описала коллапс в аэропорту России словами «люди сидели на полу и на асфальте»

В аэропорту Волгограда случился транспортный коллапс из-за задержек
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Россиянка провела весь день в аэропорту Волгограда из-за задержки рейса на фоне ограничений работы авиагаваней Москвы и Санкт-Петербурга. Своими впечатлениями она поделилась с 360.ru.

«Все сидячие места были заняты. Люди сидели или лежали на полу и на улице у аэропорта на асфальте», — такими словами туристка описала транспортный коллапс в Волгограде.

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По словам россиянки, ее вылет в Пулково должен был состояться в 12:50, однако его переносили несколько раз. «Я улетела в 00:45, на тот момент людям говорили, что они улетят в 02:30. В итоге рейс перенесли на 04:30, а после отменили вовсе», — добавила путешественница Виктория.

Девушка отметила, что в зону вылета до начала регистрации никого не пускали. Пассажирам отмененных рейсов предлагали ваучеры на еду и воду, из-за которых возникла толкучка.

Как сообщала пресс-службы Пулково, к утру понедельника, 7 июля, 104 рейса задерживались в авиагавани на два и более часа. Стабилизировать расписание пообещали до конца дня.

Ранее толпы сидящих на полу россиян в аэропортах России попали на видео. Задержки рейсов до сих пор сохраняются.

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