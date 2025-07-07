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20:19, 7 июля 2025Моя страна

Ученые открыли редкий вид рыб в России

В России нашли вид рыб, который живет в одном ручье
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Julien Renoult / Wikimedia

Российские ученые открыли новый вид редкой пресноводной рыбки — гольяна Phoxinus ayukensis. Уникальный обитатель с крайне узким ареалом был обнаружен в верховьях ручья Аюк под Горячим Ключом. О находке сообщила пресс-служба Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН в Telegram.

Новый вид обнаружили специалисты РАН совместно с учеными Института биологии внутренних вод им. Папанина. Исследование проводилось на участке ручья длиной около пяти–семи километров, где рыба и была найдена. Этот участок питается исключительно подземными карстовыми источниками и ограничен водопадами, что делает ареал гольяна фактически изолированным.

Хотя обособленная популяция в этом районе была замечена еще в 1930-х годах, только теперь ученым удалось доказать, что это совершенно новый вид. Гольян отличается рядом анатомических особенностей, в частности — увеличенным числом чешуек в боковой линии и меньшим количеством лучей в брюшных плавниках, чем у других известных видов.

Кроме того, у Phoxinus ayukensis умеренные генетические отличия от своего ближайшего «родственника» — адагумского гольяна (Rh. adagumicus), который тоже обитает в бассейне Кубани.

Стабильная температура карстовых источников, около 8 градусов, могла помочь этому виду пережить климатические перемены, объяснил кандидат биологических наук Борис Левин. При этом он добавил, что изоляция, малый размер популяции и «бутылочное горлышко» в эволюции могли привести к тому, что отличия от других видов стали быстро закрепляться.

Отмечается, что сейчас популяция Phoxinus ayukensis крайне уязвима. Летом ручей нередко пересыхает, превращаясь в цепочку мелких луж. Ученые предупреждают, если уровень воды продолжит снижаться, новооткрытому виду может грозить исчезновение. Особую тревогу вызывает низкое генетическое разнообразие, что делает рыбу особенно чувствительной к изменениям среды.

Ранее стало известно, что новый вид растения обнаружили в Ростовской области.

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