Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:24, 7 июля 2025Россия

В России оценили вероятность отправки Тимура Иванова на СВО словами «билет туда заказан»

Адвокат Захидов заявил, что Тимура Иванова не отправят на СВО
Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Адвокат Алишер Захидов оценил вероятность отправки осужденного на 13 лет бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова в зону специальной военной операции (СВО). Мнение он озвучил в эфире «Царьграда».

Юрист выразил уверенность, что экс-замглавы Минобороны по совокупности приговоров «сядет минимум лет на десять, без всяких послаблений, без всяких интриг, без всяких подковерных игр».

«На СВО он не поедет, сразу говорю, ни на каких условиях. Хотя бы только потому, что человек был приобщен к гостайне. И у него, собственно, билет туда заказан», — подчеркнул спикер.

По его словам, бывшему замруководителя оборонного ведомства для отбывания наказания «подберут какую-нибудь чистенькую колонию общего режима с чистенькой, хорошей территорией».

Эксперт отметил, что экс-чиновник на данном этапе вину не признает. «Конечно, те, кто его арестовывал, хотят, чтобы он признал вину, во всем сознался. А также выдал других лиц, причастных к совершению преступления, изобличил их», — добавил собеседник издания.

Ранее сообщалось, что адвокат Тимура Иванова Мурад Мусаев не исключил отправку подзащитного на СВО. Он заявил, что осужденный за растрату не отказался бы оказать помощь российским бойцам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль ответил Трампу на идею введения пошлин против БРИКС

    Военкор предсказал скорое окружение ключевого города в ДНР

    «Азартного игрока» Макрона уличили в одном соблазне

    Минэнерго отреагировало на идею ввести полный запрет на вывоз топлива

    В Николаевской области загорелся склад с боеприпасами

    Памятник Ленину увезли на свалку в российском городе

    Россиянам рассказали о правилах питания в жару

    США призвали поставить американцев выше Украины

    Четырехлетний мальчик впал в кому после лечения зубов в клинике под Москвой

    В России оценили возможность переноса места переговоров из-за поставок дронов Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости