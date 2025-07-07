В России оценили вероятность отправки Тимура Иванова на СВО словами «билет туда заказан»

Адвокат Захидов заявил, что Тимура Иванова не отправят на СВО

Адвокат Алишер Захидов оценил вероятность отправки осужденного на 13 лет бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова в зону специальной военной операции (СВО). Мнение он озвучил в эфире «Царьграда».

Юрист выразил уверенность, что экс-замглавы Минобороны по совокупности приговоров «сядет минимум лет на десять, без всяких послаблений, без всяких интриг, без всяких подковерных игр».

«На СВО он не поедет, сразу говорю, ни на каких условиях. Хотя бы только потому, что человек был приобщен к гостайне. И у него, собственно, билет туда заказан», — подчеркнул спикер.

По его словам, бывшему замруководителя оборонного ведомства для отбывания наказания «подберут какую-нибудь чистенькую колонию общего режима с чистенькой, хорошей территорией».

Эксперт отметил, что экс-чиновник на данном этапе вину не признает. «Конечно, те, кто его арестовывал, хотят, чтобы он признал вину, во всем сознался. А также выдал других лиц, причастных к совершению преступления, изобличил их», — добавил собеседник издания.

Ранее сообщалось, что адвокат Тимура Иванова Мурад Мусаев не исключил отправку подзащитного на СВО. Он заявил, что осужденный за растрату не отказался бы оказать помощь российским бойцам.