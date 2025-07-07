Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:55, 7 июля 2025Ценности

Ведущая «Дома-2» показала внешность после смены имиджа

Ведущая Ольга Орлова сменила имидж и показала окрашенные в рыжий оттенок волосы
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @olgaorlova1311

Бывшая участница поп-группы «Блестящие», ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова показала внешность после смены имиджа. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

47-летняя знаменитость предстала перед камерой в белом топе, черной кофте и с ярким макияжем. Она запечатлела, как стилист Анджело Верде делает ей укладку. При этом звезда продемонстрировала новый цвет волос, сменив блонд на окрашивание в рыжий оттенок.

«Когда опомнилась — было уже поздно. Психанули с Верде. Ну как?» — указала в подписи артистка.

Ранее в июле российский певец Егор Крид также показал фото после смены имиджа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прокомментировал положение Украины на фронте

    Амурская тигрица родила тройню в России

    Кэти Перри отдохнула на яхте в бикини на фоне новостей о расставании

    Российский рынок акций упал

    Все аэропорты России вернулись к штатной работе

    Жирненький бобер решил построить плотину в российском городе и попал на видео

    Андреева впервые вышла в четвертьфинал Уимблдона

    Заключенного в тюрьму за секс с 17-летней девушкой в Дубае освободили

    ООН раскритиковала Трампа из-за угроз в адрес БРИКС

    Зеленский договорился о финансировании для восстановления Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости