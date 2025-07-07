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16:19, 7 июля 2025Моя страна

Во Владимирской области 42 школьника получили 100 баллов на ЕГЭ

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Во Владимирской области 42 выпускника получили 100 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ). Об этом сообщает «Шестой канал».

Выяснилось, что 37 школьников из «стобалльников» — выпускники этого года, остальные — прошлых лет. Больше всего их по русскому языку (13 человек) и химии (12).

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Самыми результативными стали школьники из Владимира. Также 100-бальники есть в Гусь-Хрустальном, Ковровском, Муромском и еще пяти районах региона. Отдельно отметилась выпускница школы № 9 Коврова, набравшая по 100 баллов сразу по двум предметам — русскому языку и литературе.

Отмечается, что в целом экзамены сдали успешно: 13 процентов участников ЕГЭ набрали от 80 до 100 баллов. Средние баллы по ряду предметов — химии, биологии, физике и обществознанию — оказались выше среднероссийских.

Ранее в июле девятилетняя школьница установила рекорд России по бегу.

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