Во Владимирской области 42 школьника получили 100 баллов на ЕГЭ

Во Владимирской области 42 выпускника получили 100 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ). Об этом сообщает «Шестой канал».

Выяснилось, что 37 школьников из «стобалльников» — выпускники этого года, остальные — прошлых лет. Больше всего их по русскому языку (13 человек) и химии (12).

Самыми результативными стали школьники из Владимира. Также 100-бальники есть в Гусь-Хрустальном, Ковровском, Муромском и еще пяти районах региона. Отдельно отметилась выпускница школы № 9 Коврова, набравшая по 100 баллов сразу по двум предметам — русскому языку и литературе.

Отмечается, что в целом экзамены сдали успешно: 13 процентов участников ЕГЭ набрали от 80 до 100 баллов. Средние баллы по ряду предметов — химии, биологии, физике и обществознанию — оказались выше среднероссийских.

Ранее в июле девятилетняя школьница установила рекорд России по бегу.