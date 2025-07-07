Военный аналитик Норин: ВСУ испытывают сильнейший кризис пехоты

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают сильнейший кризис из-за нехватки личного состава, который уже невозможно исправить исключительно ужесточением мобилизации. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный аналитик Евгений Норин.

По его словам, доля насильно призванных в ряды украинской армии в некоторых взводах и ротах доходит до 100 процентов. Эффективно выполнять боевые задачи такие люди, как считает эксперт, попросту не способны.

«У противника просто закончилась хорошая пехота. Доля "бусифицированных" стала критической. (...) Они все еще способны сидеть в окопах, но не более того», — убежден Норин.

Он также считает, что шансы украинского командования переломить сложившуюся ситуацию в свою пользу «практически равны нулю».

Ранее в разведке Швейцарии заявили о росте числа дезертиров в рядах Вооруженных сил Украины. Представители спецслужбы предполагают, что число беглецов в рядах украинской армии в 2025 году возрастет еще больше.

