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21:33, 7 июля 2025Бывший СССРЭксклюзив

Военный аналитик назвал главную причину успехов ВС РФ в Донбассе

Военный аналитик Норин: Превосходство в БПЛА — причина успехов ВС РФ в ДНР
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Превосходство в численности и технических характеристиках БПЛА, а также переброска элитных подразделений операторов дронов — это главная причина успехов Армии России в Донбассе за прошедшие несколько недель. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный аналитик Евгений Норин.

По его словам, одной из главных задач, которую выполняют такие подразделения на передовой, является уничтожение подразделений БПЛА неприятеля. Именно дроны, как считает эксперт, больше всего затрудняют продвижение российских войск.

«Командование учло ошибки предыдущих лет и сделало ставку на численность и качество ударных БПЛА вкупе с подготовкой профессиональных пилотов. Их главная задача сейчас — уничтожение таких же подразделений ВСУ, которые раньше доставили немало проблем», — сказал Норин.

Ранее в разведке Швейцарии заявили о росте числа дезертиров в рядах Вооруженных сил Украины. Представители спецслужбы предполагают, что число беглецов в рядах украинской армии в 2025 году возрастет еще больше.

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