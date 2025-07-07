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20:47, 7 июля 2025Путешествия

Все аэропорты России вернулись к штатной работе

Росавиация: Все аэропорты России вернулись к штатной работе 7 июля
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Все аэропорты России вернулись к штатной работе — они принимают и отправляют рейсы. Об этом сообщает Telegram-канал «Представитель Росавиации».

С начала суток и до 20:00 7 июля Шереметьево обслужил на прилет и вылет 562 рейса, Пулково — 442 рейса, Нижний Новгород (Стригино) — 38 рейсов. «Расписание в указанных аэропортах продолжает стабилизироваться, обстановка в терминалах спокойная, скоплений пассажиров практически нет», — указано в сообщении.

Также в Росавиации отметили, что они вместе с Минтрансом России продолжают контролировать работу отечественного воздушного транспорта.

Ранее россиянка провела весь день в аэропорту Волгограда из-за задержки рейса на фоне ограничений работы авиагаваней Москвы и Санкт-Петербурга. Ее вылет в Пулково должен был состояться в 12:50, однако его переносили несколько раз из-за авиаколлапса на фоне угрозы беспилотников.

Кроме того, толпы сидящих на полу пассажиров в аэропортах России попали на видео. Задержки рейсов сохранялись в течение 7 июля.

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