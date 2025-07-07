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10:44, 7 июля 2025Спорт

«Зенит» захотел вернуть Малкома

«Зенит» захотел вернуть Малкома, который близок к уходу из «Аль-Хиляля»
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Петербургский «Зенит» захотел вернуть нападающего Малкома. Об этом сообщает бразильский журналист Луис Фабиани на своей странице в соцсети X.

По информации Ashrq Al-Awsat, Малком близок к уходу из саудовского «Аль-Хиляля». Команда не намерена оставлять форварда.

В нынешнем сезоне в активе Малкома 14 забитых мячей и 17 голевых передач в 49 матчах в «Аль-Хиляле» во всех турнирах. Его контракт с клубом истекает летом 2027 года.

28-летний футболист выступал за «Зенит» с 2019 по 2023 год. В составе сине-бело-голубых он четырежды стал чемпионом России. В сезоне-2022/2023 Малком стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ) с 23 голами и был признан футболистом года по версии Российского футбольного союза (РФС).

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