Актер из «Моей прекрасной няни» высказался о новой версии сериала

Актер Сердюк пожелал удачи новой версии сериала «Моя прекрасная няня»

Актер Павел Сердюк, известный по роли Дениса Шаталина в ситкоме «Моя прекрасная няня», прокомментировал создание современной версии сериала. Соответствующий комментарий приводит Ura.ru.

«Если сегодня это будет интересно молодому поколению, почему нет. Вопрос в том, что когда люди берутся делать то, что уже имело успех в нашей стране, нужно сделать это лучше или как минимум не хуже. Если сделать хуже, наверное, будет обидно — зачем тогда это было нужно?» — отметил он.

При этом артист подчеркнул, что основная задача создателей подобных проектов — заработать деньги. «И все заработают. Я могу пожелать проекту и создателям только удачи. И чтобы у них все получилось хорошо», — заключил он.

Ранее российская актриса театра и кино Ольга Прокофьева прокомментировал создание современной версии ситкома.

Культовый российский сериал нулевых был снят по мотивам американского ситкома «Няня». Главную роль в нем исполнила актриса Анастасия Заворотнюк. Известно, что из-за высоких рейтингов авторы создали на два сезона больше, чем планировали изначально.