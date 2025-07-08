Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
12:23, 8 июля 2025Культура

Актер из «Моей прекрасной няни» высказался о новой версии сериала

Актер Сердюк пожелал удачи новой версии сериала «Моя прекрасная няня»
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Кадр: «PRO Жизнь» / YouTube

Актер Павел Сердюк, известный по роли Дениса Шаталина в ситкоме «Моя прекрасная няня», прокомментировал создание современной версии сериала. Соответствующий комментарий приводит Ura.ru.

«Если сегодня это будет интересно молодому поколению, почему нет. Вопрос в том, что когда люди берутся делать то, что уже имело успех в нашей стране, нужно сделать это лучше или как минимум не хуже. Если сделать хуже, наверное, будет обидно — зачем тогда это было нужно?» — отметил он.

При этом артист подчеркнул, что основная задача создателей подобных проектов — заработать деньги. «И все заработают. Я могу пожелать проекту и создателям только удачи. И чтобы у них все получилось хорошо», — заключил он.

Ранее российская актриса театра и кино Ольга Прокофьева прокомментировал создание современной версии ситкома.

Культовый российский сериал нулевых был снят по мотивам американского ситкома «Няня». Главную роль в нем исполнила актриса Анастасия Заворотнюк. Известно, что из-за высоких рейтингов авторы создали на два сезона больше, чем планировали изначально.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путину незамедлительно доложили о гибели экс-министра транспорта Старовойта

    Россиянки жестко избили водителя троллейбуса и попали на видео

    Новые обвинения бывшему замминистра обороны России связали с подарком на день рождения

    В Кремле высказались о новом раунде переговоров с Украиной

    Раскрыт гонорар звезды «Вечернего Урганта»

    В России отреагировали на обещание Трампа продолжить поставки оружия Украине

    Россиянам посоветовали отказаться от детокса и чисток на соках

    Лучший бомбардир-защитник КХЛ перешел в СКА

    В Кремле отреагировали на самоубийство Старовойта

    Розовый бургер Hello Kitty появится в сети «Вкусно — и точка»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости