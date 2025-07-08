Бриджит Макрон отказалась держаться за руку с супругом

France 24: Бриджит Макрон отказалась держаться за руку с супругом в Британии

Первая леди Франции Бриджит Макрон по прибытии в Великобританию отказалась взять за руку супруга, президента Пятой республики Эммануэля Макрона. Кадры с трапа были показаны в эфире телеканала France 24.

На прямой трансляции прибытия французской делегации Макрон протянул руку жене, вышедшей из самолета в белом платье и на каблуках. Бриджит проигнорировала жест мужа и самостоятельно спустилась с трапа.

Ранее Елисейский дворец подтвердил подлинность видео, на котором Бриджит ударила по губам французского лидера.