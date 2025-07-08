Экипаж бронепоезда «Енисей» проведет боевое слаживание в зоне СВО

МО: Расчеты и экипаж бронепоезда «Енисей» проведут боевое слаживание в зоне СВО

Расчеты и экипаж бронепоезда «Енисей» группировки войск «Центр» проведут боевое слаживание в тыловом районе зоны проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Отмечается, что военнослужащие совершенствуют боевую подготовку в перерывах между выездами по технической разведке и восстановлению железнодорожной инфраструктуры в Донецкой и Луганской народных республиках.

«Регулярные занятия включают отработку взаимодействия расчетов, входящих в состав уникального боевого бронепоезда. Особое внимание уделяется комплексной системе безопасности, включающей разведку с помощью беспилотных летательных аппаратов, работу расчетов радиоэлектронной борьбы, действия расчетов инженерной разведки и групп прикрытия», — говорится в сообщении.

Экипаж бронепоезда отрабатывает применение всего арсенала «Енисея», включая автоматическую пушку БМП-2, пулеметы «Утес» и автоматические гранатометы АГС-17. Также на поезде размещены разведывательные дроны, средства радиоэлектронной борьбы и квадроциклы для мобильной огневой группы.

Ранее в июле западное издание Military Watch Magazine писало, что российские бронепоезда в зоне СВО используют для разведывательных операций, доставки грузов и обслуживания железнодорожной инфраструктуры.