Киркоров установил в квартире витражи со своим лицом и золотые унитазы

Киркоров установил в квартире в Москве витражи со своим лицом и золотые унитазы

Певец Филипп Киркоров установил в своей квартире в Москве витражи с собственным лицом и золотые унитазы. Об этом пишет Telegram-канал «Светский хроник».

Витражи украшают стены рядом с одним из дверных проемов. На них Киркоров изображен в виде карточного короля с микрофоном вместо меча. В попавшем в сеть видео также можно рассмотреть другие детали интерьера: ярко-синие стены и арки в красно-белую клетку.

По данным СМИ, певец также заказал сантехнику из Китая. В квартире, где в прошлом Киркоров жил с Аллой Пугачевой, поставят умные унитазы с подогревом золотого цвета.

Известно, что стоимость жилья составляет 500 миллионов рублей. В том же доме находится пентхаус, который Киркоров выкупил у экс-президента Киргизии за миллиард рублей.

Ранее Киркоров похвастался большой матрешкой за 385 тысяч рублей. Артист получил игрушку в подарок.