Лучший бомбардир-защитник КХЛ перешел в СКА

Лучший бомбардир-защитник КХЛ Мерфи перешел в СКА

Канадский защитник Тревор Мерфи перешел в СКА. Об этом сообщается на сайте команды из Санкт-Петербурга.

Контракт с 29-летним хоккеистом рассчитан до конца сезона-2026/2027. Другие подробности трансфера не разглашаются.

В прошлом сезоне Мерфи выступал за «Сибирь». Он стал лучшим бомбардиром-защитником сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В 71 матче игрок набрал 64 очка (15 шайб и 49 передач).

Ранее Мерфи представлял в КХЛ «Куньлунь» и «Ак Барс». С казанской командой в 2021-м он завоевал бронзовые медали чемпионатов России и КХЛ.