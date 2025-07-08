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12:33, 8 июля 2025Спорт

Лучший бомбардир-защитник КХЛ перешел в СКА

Лучший бомбардир-защитник КХЛ Мерфи перешел в СКА
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Канадский защитник Тревор Мерфи перешел в СКА. Об этом сообщается на сайте команды из Санкт-Петербурга.

Контракт с 29-летним хоккеистом рассчитан до конца сезона-2026/2027. Другие подробности трансфера не разглашаются.

В прошлом сезоне Мерфи выступал за «Сибирь». Он стал лучшим бомбардиром-защитником сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В 71 матче игрок набрал 64 очка (15 шайб и 49 передач).

Ранее Мерфи представлял в КХЛ «Куньлунь» и «Ак Барс». С казанской командой в 2021-м он завоевал бронзовые медали чемпионатов России и КХЛ.

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