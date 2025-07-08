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15:05, 8 июля 2025Экономика

Мишустин предсказал замедление темпов роста в одном из сегментов экономики

Мишустин: Темпы роста в обрабатывающей промышленности будут замедляться
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Миридонов / POOL / ТАСС

Премьер-министр России Михаил Мишустин предупредил о замедлении темпов роста в обрабатывающей промышленности. Его процитировало ТАСС.

Как пояснил глава правительства, положительная динамика демонстрирует все более умеренные темпы. Это явление вынужденное и объясняется тем, что власти хотят избежать перегрева в экономике и притормозить инфляцию.

В первых числах июля официальный представитель Международного валютного фонда Джули Козак заявила, что эта организация ухудшит прогноз темпов роста российской экономики на 2025 год. Причиной этого стала ситуация в ряде отраслей. Она заявила о признаках замедления темпов роста, которое происходит несмотря на улучшение ситуации с инфляцией и рекордно низкую безработицу. В то же время почти все свободные ресурсы и мощности уже задействованы, а риски растут.

В свою очередь, аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) прогнозируют, что по итогам 2025 года российская экономика вырастет всего на два процента.

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