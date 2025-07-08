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13:37, 8 июля 2025Культура

На лидера скандальной российской группы завели дело о дискредитации ВС РФ

На лидера группы Slaughter to Prevail Шиколая завели дело о дискредитации армии
Андрей Шеньшаков

Фото: Venla Shalin / Redferns / Getty Images

Фронтмена российской музыкальной группы Slaughter to Prevail Александра Шиколая обвинили в дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По информации источника, на артиста завели административное дело. Сообщается, что протокол составили сотрудники Центра «Э» по борьбе с экстремизмом, документы переданы в Нагатинский районный суд Москвы.

По какой именно причине у правоохранительных органов возникли вопросы к Шиколаю, не сообщается, но ранее его уже задерживали за несогласованные съемки клипа с участием массовки. Известно, что артист также выступает в промоушене боев на голых кулаках и недавно проводил очередной бой.

Ранее стало известно, что солиста российской дэткор-группы Slaughter to Prevail Александра Шиколая, известного под псевдонимом Alex Terrible, задержали в подмосковной Лобне из-за отсутствия соответствующих документов при проведении съемки.

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