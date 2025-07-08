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16:11, 8 июля 2025Россия

Над российским регионом сбили украинские БПЛА

Минобороны: Над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Над Белгородской областью сбили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Уточняется, что системы противовоздушной обороны (ПВО) срабатывали с 14:20 до 15:00 по московскому времени. Оба украинских дрона удалось поразить.

Каких-либо других подробностей об отражении атаки ВСУ в оборонном ведомстве не привели.

Ранее стало известно, что в Белгородской области беспилотники украинских войск подожгли поле с пшеницей и повредили 15 гражданских машин. Возгорание охватило территорию три гектара, что превышает площадь четырех стандартных футбольных полей.

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