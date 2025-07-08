Над российским регионом сбили украинские БПЛА

Минобороны: Над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника

Над Белгородской областью сбили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Уточняется, что системы противовоздушной обороны (ПВО) срабатывали с 14:20 до 15:00 по московскому времени. Оба украинских дрона удалось поразить.

Каких-либо других подробностей об отражении атаки ВСУ в оборонном ведомстве не привели.

Ранее стало известно, что в Белгородской области беспилотники украинских войск подожгли поле с пшеницей и повредили 15 гражданских машин. Возгорание охватило территорию три гектара, что превышает площадь четырех стандартных футбольных полей.