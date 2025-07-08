bnMAP.pro: Цена элитного машино-места в Москве достигла стоимости трех студий

Парковочные места в Москве начали продавать по цене трех квартир-студий. К такому выводу пришли в РБК со ссылкой на данные системы мониторинга и анализа рынка новостроек bnMAP.pro.

Так, самое дорогое парковочное место в середине 2025 года стоит в новостройках Москвы почти 33,2 миллиона рублей. Оно находится в элитном проекте в центральном районе Пречистенки. По словам аналитиков, стоимости этой парковки практически хватит, чтобы купить две среднестатистические квартиры в массовых новостройках — находиться они будут в старых границах столицы. В начале июля 2025 года подобные варианты стоят в среднем 17,5 миллиона рублей.

Если брать для сравнения не средний лот, а квартиры с разным количеством комнат, то за 33,2 миллиона рублей получится приобрести три квартиры-студии (по 10,7 миллиона рублей), две однушки (по 15,3 миллиона рублей) либо по одной двухкомнатной (за 20,8 миллиона рублей) или трехкомнатной (за 26,3 миллиона рублей) квартире. Если говорить об апартаментах, то число объектов за эту стоимость может достигать четырех.

Ранее стали известны самые дешевые районы Москвы для аренды жилья. Лидером рейтинга стало поселение Десеновское, где средняя ставка найма находится на уровне 42,4 тысячи рублей в месяц.