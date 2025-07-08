Переехавший в Россию иностранец назвал отличие русских девушек от голландок

Переехавший в РФ голландец Снейп: Русских девушек нельзя называть женщинами

Переехавший в Россию голландец Махил Снейп определил отличие между русскими девушками и его землячками. По его наблюдениям, русские трепетно относятся к своему возрасту, поэтому не следует задавать им вопросы на эту тему. На данный пост иностранца в соцсетях обратил внимание «Царьград».

Так, он заметил, что в России девушки не любят, когда их называют женщинами, даже если им уже 30 и более лет. Местные объяснили мужчине, что до 45 лет не следует в целом использовать слово «женщина», обращаясь к представительницам этого пола.

При этом для Снейпа подобное удивительно, так как голландки относятся к возрасту совсем иначе — они не стесняются его и не пытаются скрывать возрастные изменения, тогда как в России женщины, наоборот, стремятся при помощи бьюти-индустрии выглядеть моложе.

«В Голландии не совсем так. Точнее, совсем не так. Лет от 20 девушка уже не девушка, а женщина!» — поделился он.

Ранее журналистка и ведущая шоу о живущих в России иностранцах «Мы и они» Мария Шахова назвала российские реалии, которые сильнее всего удивляют переехавших в страну людей.