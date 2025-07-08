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16:43, 8 июля 2025Россия

Примаков назвал аморальным определять в предатели всех уехавших из России

Примаков назвал аморальным определять в предатели всех релокантов
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Глава Россотрудничества Евгений Примаков назвал аморальным определять в предатели всех уехавших за последние три года из России граждан. Об этом он заявил в беседе с РБК.

По его словам, многие релоканты не хотят терять связь с Россией и приходят в Русские дома, где их дети занимаются русским языком, рисованием и музыкой. Примаков также подчеркнул, что покинувшая страну творческая интеллигенция самим фактом своего существования способствуют продвижению русской культуры.

При этом глава Россотрудничества напомнил, что среди уехавших есть и политически мотивированные люди, которые «ходят на митинги с бело-сине-белыми флагами и орут всякие глупости». Однако эта категория сама не приходит в представительства агентства, добавил он.

«Кто-то без Apple Pay жить не мог, кого-то жена запилила за то, что в России магазинов Zara больше нет, кого-то просто компания загрузила в самолет и переселила за рубеж. Уехали абсолютно разные люди, и я не считаю, что все это предатели и от них надо отказаться», — подытожил Примаков.

Ранее комиссия Госдумы по расследованию вмешательства извне направила в Генпрокуратуру данные для возможного уголовного преследования десятков релокантов. По словам депутата Василия Пискарева, основанием для этого стало участие покинувших страну россиян в мероприятиях, посвященных агитационной кампании по сбору военной помощи Украине и ужесточению санкций в отношении России.

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