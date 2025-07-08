Россиян предупредили о штрафах за вырубку деревьев на даче

Депутат Колунов: За вырубку деревьев на дачном участке может грозить штраф

Россиянам может грозить штраф за вырубку деревьев на участке без разрешения, а также за применение специальных техсредств. Об этом в разговоре с РИА Новости предупредил зампред комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

За самовольно спиленное дерево гражданин может получить административный штраф в размере от 3 до 4 тысяч рублей. Те же действия, совершенные с использованием специальных технических средств, грозят их конфискацией и штрафом для граждан в размере от 4 до 5 тысяч рублей. «За сруб может грозить и уголовная ответственность, вплоть до тюремного заключение до 7 лет», — отметил парламентарий.

При этом Колунов указал, что не все случаи требуют согласования с госорганами. Так, в случае, если дерево представляет опасность, его можно рубить без согласования, однако необходим документ о проведении подтверждающей экспертизы. Такие же правила распространяются на случаи, если растение засохло или поражено вредителями — его можно рубить, поскольку это очаг заболеваний, но подтверждение также необходимо.

Помимо этого, без соответствующих разрешений на собственном участке нельзя рубить деревья, относящиеся к ценным и краснокнижным породам. «Необходимо обратиться в профильные органы, определить необходимость спила, пройти экспертизу и получить разрешение», — рассказал депутат.

Ранее дачникам посоветовали осторожнее относиться к популярным народным средствам на участке. Например, не стоит опрыскивать пасленовые раствором из молока и меда, чтобы защитить растения от фитофторы.