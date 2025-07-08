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12:55, 8 июля 2025Россия

Российские чиновники сделали бездомным ушедшего на СВО бойца

В Тюмени чиновники выселили бойца СВО из квартиры, сняв его с регистрации
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Тюмени чиновники сделали бездомным участника специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает сетевое издание «Тюмень Онлайн».

Городская администрация приняла решение о снятии бойца с регистрации и выселении его с занимаемой жилплощади. Сейчас комната, в которой жил солдат до отправки в зону боевых действий, опечатана.

Чиновники посчитали, что мужчина вселился в комнату незаконно. При этом еще в 2019 году суд встал на сторону горожанина и сохранил за ним право жить в комнате. Вторая попытка выселения прошла удачно для горадминистрации — боец в это время уже находился на СВО.

«Юрий [так зовут солдата — прим. «Ленты.ру»] ушел на СВО с верой в то, что у него есть дом, куда он сможет вернуться. Сейчас его фактически лишили этого права без законного основания», — заявил адвокат мужчины. Тем временем после трех лет службы в зоне спецоперации мужчина получил ранение, которое может привести к его увольнению со службы. Если это произойдет, вернуться ему будет некуда, отмечает издание.

Ранее орловские чиновники попросили жителя региона освободить квартиру сразу после смерти брата на СВО. Жилье, в котором жили оба брата, находится в муниципальной собственности.

ЖЗЛ
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