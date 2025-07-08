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14:21, 8 июля 2025Экономика

Российскому рынку легковушек предсказали худший сценарий

РОАД: Российский рынок легковых автомобилей может упасть на 32 процента
Кирилл Луцюк

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

В 2025 году российскому рынку легковых и легких коммерческих автомобилей предстоит пережить падение. Об этом заявил руководитель ассоциации «Российские автодилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин. Его процитировал «Интерфакс».

По его словам, ассоциация подготовила два прогноза: базовый и пессимистичный. Первый предполагает, что рынок снизится до 1,3 миллиона автомобилей, или на 23 процента. Согласно второму, падение дойдет до 1,15 миллиона штук (минус 32 процента). Шесть месяцев этого года показали результат 569,1 тысячи штук, или минус 27 процентов.

Рост продаж ожидается только в том случае, если в стране улучшатся условия кредитования.

В агентстве «Автостат» также полагают, что в 2025 году в России могут упасть продажи новых легковых автомобилей. Если сбудется оптимистичный прогноз, то продажи просядут на 10 процентов, до 1,4 миллиона единиц. В случае, если события пойдут по пессимистичному сценарию, снижение достигнет 30 процентов, до 1,1 миллиона.

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