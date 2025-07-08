Примаков: Русская община Азербайджана не проявила симпатий к Родине

Русская община Азербайджана не проявила симпатий к своей Родине во время ухудшения отношений Москвы и Баку, демонстрируя большую лояльность закавказской республике. Об этом заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков в интервью РБК.

«Представители русской общины в Азербайджане сделали несколько заявлений, но в поддержку не России, а своего государства — Азербайджана. Позиция понятная, потому что паспорт у них азербайджанский. Тем не менее хотелось бы от наших соотечественников больше ярко проявляемой симпатии по отношению к матери Родине», — отметил глава агентства.

Примаков подчеркнул, что Россия заслуживает того, чтобы соотечественники проявляли лояльность к Москве. Он добавил, что это не противоречит интересам стран, в которых проживают общины.

Ранее проживающая в Азербайджане община раскритиковала Россию на фоне споров с республикой. При этом азербайджанская диаспора сама раскритиковала действия Баку. В ответ на это Госкомитет Азербайджана по работе с диаспорой заявил, что Telegram-канал «АДР — Азербайджанская диаспора России» является фейковым и никак не связан с азербайджанской общиной в России.