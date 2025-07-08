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21:19, 8 июля 2025Культура

Советская актриса раскритиковала визит Инстасамки в Общественную палату

Тамару Семину возмутило приглашение певицы Инстасамки в Общественную палату
Андрей Шеньшаков
Тамара Семина

Тамара Семина. Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

Советская актриса Тамара Семина, известная по роли в картине «Вечный зов», раскритиковала решение пригласить певицу Дарью Зотееву, известную под псевдонимом Инстасамка в Общественную палату России. Об этом она заявила в интервью порталу «Абзац».

Народная артистка РСФСР назвала Дарью «сомнительным человеком», которого не стоит продвигать на таком уровне.

«Мы возмущены происходящим, раздражает! Кто ее допустил? Жаль, что Россию захламили бездарностями, а им всюду есть дорога с этими гигантскими губами. У нее есть какая-то поддержка, надо этим серьезно заняться!» — сказала Семина.

Ранее стало известно, что Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты (ОП) России по демографии Павел Пожигайло призвал больше не допускать к заседаниям певицу Дарью Зотееву

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