Советская актриса раскритиковала визит Инстасамки в Общественную палату

Тамару Семину возмутило приглашение певицы Инстасамки в Общественную палату

Советская актриса Тамара Семина, известная по роли в картине «Вечный зов», раскритиковала решение пригласить певицу Дарью Зотееву, известную под псевдонимом Инстасамка в Общественную палату России. Об этом она заявила в интервью порталу «Абзац».

Народная артистка РСФСР назвала Дарью «сомнительным человеком», которого не стоит продвигать на таком уровне.

«Мы возмущены происходящим, раздражает! Кто ее допустил? Жаль, что Россию захламили бездарностями, а им всюду есть дорога с этими гигантскими губами. У нее есть какая-то поддержка, надо этим серьезно заняться!» — сказала Семина.

Ранее стало известно, что Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты (ОП) России по демографии Павел Пожигайло призвал больше не допускать к заседаниям певицу Дарью Зотееву