Трамп: США введут пошлины против ЮАР, Малайзии, Мьянмы и Лаоса с 1 августа

Соединенные штаты Америки (США) готовятся ввести пошли в отношении ЮАР, Малайзии, Мьянмы и Лаоса. Мера начнет действовать с 1 августа, о чем сообщил американский президент Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Уточняется, что американцы введут пошлины в размере 40 процентов на всю продукцию, импорт которой осуществляется из Лаоса и Мьянмы, 30 процентов — на импорт из ЮАР. Кроме того, малазийские товары со следующего месяца обложат пошлинами в 25 процентов.

Ранее стало известно, что Трамп ввел пошлины еще против 12 стран. В этот список вошли Япония и Южная Корея. Другие страны американский лидер в своем посте не назвал.

Не так давно Кремль ответил Трампу на идею введения пошлин против БРИКС. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что взаимодействие стран в рамках БРИКС никогда не было и не будет направлено против третьих стран.