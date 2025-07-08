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11:46, 8 июля 2025Культура

Стало известно о запугивании иностранных артистов перед поездкой в Россию

Запашный: Жасмин Страга запугивала иностранных артистов перед поездкой в Россию
Ольга Коровина
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Эдгард Запашный

Эдгард Запашный. Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный обвинил директора Всемирной цирковой ассоциации Жасмин Страгу в запугивании зарубежных артистов. Об этом он написал в личном Telegram-канале.

Дрессировщик обратил внимание на публикации Страги, в которых она отговаривает иностранных артистов от участия в фестивалях и мероприятиях на территории России.

«Страга выпустила несколько постов с запугиванием артистов, которые решили посетить Москву и принять участие в нашем фестивале», — сообщил Запашный.

Кроме того, артист напомнил, что известная своей поддержкой Украины и критикой специальной военной операции (СВО) Жасмин сама неоднократно была членом жюри российских фестивалей. По его словам, женщина является подругой директора Московского цирка Юрия Никулина на Цветном бульваре Максима Никулина. Запашного же она назвала отвратительным человеком, который якобы ей угрожал.

«До сих пор не могу забыть, с каким рвением Никулин приглашал ее к нам и защищал ее антироссийские поступки», — добавил артист.

Ранее Эдгард Запашный заявил, что сын Юрия Никулина Максим продолжает отмалчиваться, не желая прямо выразить свою позицию относительно СВО.

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