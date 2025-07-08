У Старовойта насчитали имущество на миллиард рублей

Mash: Стоимость имущества семьи Старовойта оценивается в миллиард рублей

Стоимость имущества семьи погибшего экс-министра транспорта и губернатора Курской области Романа Старовойта оценивается примерно в один миллиард рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Так, обнаружилась квартира в Курске и по две квартиры в Москве и Санкт-Петербурге. При этом площадь одной из них составляет 345 кавдратных метров.

Кроме того, журналисты связали со Старовойтом участок площадью 18 соток с трехэтажным домом в столичном районе Мякинино. Этот объект оценивается в 260 миллионов рублей.

7 июля Старовойта нашли мертвым в кустах в парке Малевича в Одинцово. Предположительно, он оставил свой автомобиль Tesla на парковке, отошел от него на небольшое расстояние и покончил с собой. До этого стало известно об отставке Старовойта. Предварительной причиной суицида называется возможное привлечение к ответственности по уголовному делу о мошенничестве при строительстве защитных сооружений в Курской области.