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20:04, 8 июля 2025Наука и техника

В Калининграде заложили «Сергея Кабанова»

В Калининграде на ПСЗ заложили БДК «Сергей Кабанов»
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

В Калининграде на Прибалтийском судостроительном заводе (ПСЗ) «Янтарь» состоялась закладка большого десантного корабля (БДК) «Сергей Кабанов» модернизированного проекта 11711. Об этом сообщает ТАСС.

«Начало строительства корабля, установка закладной доски на первую секцию нового БДК стало для коллектива завода большим событием в день 80-летия его образования», — заявили на предприятии.

«Сергей Кабанов» станет пятым кораблем проекта 11711. В настоящее время на ПСЗ ведется строительство еще двух таких кораблей. Военно-морской флот (ВМФ) России располагает двумя БДК проекта 11711 — «Иваном Греном» и «Петром Моргуновым». БДК проекта 11711 — самые большие по водоизмещению военные корабли, построенные в современной России.

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«Рассчитываем, что эта серия будет продолжаться, и мы построим не менее десяти кораблей», — заявил генеральный директор «Янтаря» Илья Самарин.

В мае главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев заявил, что российский флот может получить еще десять БДК модернизированного проекта 11711.

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