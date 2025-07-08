В морге под Москвой завершили опознание тела экс-министра транспорта Старовойта

РИА Новости: В Одинцово в морге завершили опознание тела экс-министра Старовойта

В подмосковном городе Одинцово в морге завершили опознание тела экс-министра транспорта России Романа Старовойта, передает РИА Новости.

Собеседник агентства в экстренных службах пояснил, что также проводилась судебно-медицинская экспертиза. Он отметил, что по итогам проведенной работы 8 июля был составлен соответствующий акт.

До этого появилась информация, что Старовойта планируют похоронить в Санкт-Петербурге.

Источник «Фонтанки» поделился, что родственники покойного чиновника занимаются поиском места для прощания.

7 июля президент России Владимир Путин освободил Старовойта от должности главы Минтранса. Позже стало известно, что на этот пост назначен бывший губернатор Новгородской области Андрея Никитина.

В тот же день стало известно, что Старовойт покончил с собой.