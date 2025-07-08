В России изменились цены на легковушки с пробегом

«Автостат»: Легковушки с пробегом подешевели на 3,6 процента

За полгода в России снизились цены на легковые автомобили с пробегом. Об этом сообщило агентство «Автостат».

Если в конце декабря прошлого года такое транспортное средство в среднем стоило 1 миллион 481 тысячу рублей, то на исходе июня 2025 года эта сумма опустилась до 1 миллиона 427 тысяч рублей. Иными словами, подержанная легковушка подешевела на 54 тысячи рублей.

Отмечается, что легковые автомобили с пробегом в РФ падают в цене уже пятый месяц подряд. Относительно мая июньская стоимость упала на 15 тысяч рублей, или на процент.

Ранее снижение цен на подержанные автомобили объяснили несколькими факторами. Сказался и слишком сильный рост цен в последние годы, и охлаждение спроса на рынке, и скидки с распродажами, и, кроме того, окрепший рубль.

Известно также, что в первой половине 2025 года китайские машины с пробегом подешевели на 10-15 процентов.