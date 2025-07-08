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18:18, 8 июля 2025Россия

В России указали на ряд деталей в решении Трампа поставлять оружие Украине

Политолог Марков: Решение Трампа о военных поставках Украине не новое
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Anatolii Lysianskyi / Press Service of the 127th Separate Brigade of the Territorial Defence Forces of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Российский политолог Сергей Марков указал, что решение президента США Дональда Трампа поставлять оружие Украине — не новое — речь идет о поставках вооружения, выделенного его предшественником Джо Байденом. Своим мнением он поделился в Telegram-канале «Логика Маркова».

«Это не новые поставки оружия по решению Трампа. Это приостановка Трампом приостановки поставок того оружия, которое выделил Украине еще Байден и поставка которого была приостановлена несколько дней назад главой Пентагона [Питом] Хегсетом (...) Нового решения отправлять Украине оружия Трамп не делал», — написал политолог.

Он также указал на ряд других деталей в этом решении. В частности, не все выделенное Байденом оружие может быть отправлено на Украину, а лишь часть. При этом, он выразил мнение, что Украина и Европа попробуют убедить Трампа отдать новые приказы о поставке вооружения — «сначала немного, а потом все больше и больше».

«Пока в душе Трампа не победа мира над войной и не победа войны над миром, а ничья (...) Какое решение [он] примет — никто не знает», — заключил Марков.

Ранее на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Трамп пообещал дальше поставлять оружие Украине, уточнив, что речь идет об «оборонительных» средствах. В Кремле прокомментировали эти заявления, отметив, что «такие действия не лежат в русле попыток способствовать мирному урегулированию».

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