В России упали объемы подозрительных переводов между физлицами

Росфинмониторинг: Объемы подозрительных переводов упали на 20 процентов

С апреля 2024 года объемы подозрительных переводов между физлицами в России упало на 20 процентов. Об этом со ссылкой на Росфинмониторинг сообщает РИА Новости

Добиться сокращения числа подозрительных переводов удалось в результате мер по борьбе с дропперами, отмечают в годовом отчете ведомства к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Стоимость банковских карт "дропов" на теневом рынке выросла более чем в 5 раз, сократился (до нескольких дней) срок использования счетов и карт "дропов"», — утверждают авторы.

Дропперы — это лица, передающие банковские карты и данных от них к ним третьим лицам с целью совершения противоправных операций. С 5 июля в России вступил в силу закон, согласно которому им грозит до шести лет лишения свободы со штрафом или ограничением свободы. При этом человек, впервые совершивший такое преступление, освобождается от уголовной ответственности в случае, если сам активно способствует его раскрытию и расследованию.

Как заявил руководитель Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля, в 2024 году порядка 10 миллионов клиентов банков РФ перевели средства на карты дропперов. По словам зампреда комитета Госдумы по экономической политике Артема Кирьянова, борьба с деятельностью дропперов в России осложняется рядом процессуальных факторов — заблокировать полностью направление сложно, так как нужно понимать, в рамках каких дел идут проверки, после чего пытаться поймать тех, кто обналичивает эти денежные переводы