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08:25, 8 июля 2025Мир

В США предложили открыть «Университет Джорджа Флойда»

Fox News: Университет Хьюстона предложили переименовать в честь Джорджа Флойда
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Callaghan O'Hare / Reuters

Профессор Хьюстонского университета Дэвид Макналли предложил переименовать учебное заведение в «Университет Джорджа Флойда». Об этом сообщает Fox News.

«Мы хотим, чтобы университет стал ресурсом для более широкого сообщества. И я с полной уверенностью могу сказать, что в Третьем округе Хьюстона это означает, что он должен носить имя Джорджа Флойда», — отметил Макналли.

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Профессор добавил, что Флойд вырос в районе Третьего округа, недалеко от кампуса университета. Также он предложил отменить в университете плату за обучение и систему оценок.

6 июня в Лос-Анджелесе прошли массовые задержания нелегальных мигрантов. В городе начались демонстрации, во время которых произошли стычки протестующих с полицейскими. В Белом доме назвали происходящее мятежом.

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