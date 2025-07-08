С 2026 года в России начнет действовать новый механизм поддержки семей с детьми

С 2026 года в России заработает новый механизм поддержки семей с детьми — так называемая семейная налоговая выплата. Ее смогут получить родители, воспитывающие двух и более детей. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании фракции КПРФ.

По словам Голиковой, максимальная сумма выплаты, которую смогут получить семьи, составит 189 тысяч рублей в год, а минимальная сумма — около 56 тысяч. Конкретная цифра будет зависеть от количества детей и других условий. Деньги будут возвращать из уплаченного в 2025 году подоходного налога НДФЛ.

Новая выплата коснется не всех россиян

Семейная налоговая выплата будет формироваться из разницы между обычной ставкой НДФЛ (13 процентов) и льготной (6 процентов). То есть семь процентов налога, который работодатель уже удержал с зарплаты, государство вернет обратно.

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Программа охватит семьи, в которых двое и более детей, а также соблюдаются другие условия. В частности, в таких семьях среднедушевой доход не должен превышать полуторакратный региональный прожиточный минимум, недвижимость должна соответствовать установленным критериям, а у получателя не должно быть долгов по алиментам.

Подать заявление можно будет с 1 июня и до 1 октября 2026 года через портал «Госуслуги» или лично в МФЦ. В дальнейшем окно для подачи заявления будет открываться каждый год — с 1 мая по 1 октября, и касаться доходов за предыдущий налоговый период.

Средства будет возвращать Социальный фонд России (СФР). Как объясняют власти, эта мера направлена на поддержку тех, кто работает и честно платит налоги, но при этом живет с ограниченным доходом из-за высокой нагрузки, связанной с воспитанием детей.

Россияне могут рассчитывать на другие меры поддержки для семей с детьми

Помимо новой выплаты, в стране уже действуют и другие формы помощи семьям. Одна из них — налоговый вычет на детей. Он позволяет родителям платить меньше подоходного налога — часть зарплаты не облагается налогом, если человек воспитывает ребенка. В 2025 году размер дохода, с которого можно получить вычет, вырастет с 350 до 450 тысяч рублей. Сами вычеты составят: 1400 рублей в месяц на первого ребенка, 2800 — на второго, 6000 — на третьего и всех последующих. Если в семье есть ребенок-инвалид, родителям положено 12 тысяч рублей вычета. Вычет действует до 18-летия ребенка, но может сохраняться до 24 лет, если ребенок учится очно в вузе или колледже.

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Еще одной важной мерой поддержки является пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Его могут оформить не только работающие мамы, но и безработные, а также другие родственники, фактически ухаживающие за малышом. Сумма выплаты зависит от дохода за последние два года. С 2025 года пособие было увеличено в 1,4 раза. Теперь максимальная сумма, которую может получить родитель ежемесячно, составит 68 995 рублей.

Также предусмотрена помощь женщинам, находящимся в декретном отпуске. Пособие по беременности и родам выплачивается работающим мамам или студенткам очной формы обучения. Выплата покрывает период отпуска, который длится от 70 до 84 дней до родов и от 70 до 110 дней после, в зависимости от медицинских показаний и количества детей. Размер рассчитывается по средней зарплате за два года. Если заработок меньше МРОТ, сумма пособия будет минимальной, с 2025 года это 103 285 рублей. Тем временем максимальный размер выплат составляет 794 355 рублей за стандартный декрет в 140 дней.

Материнский капитал в 2025 году также увеличился. Выплату можно будет оформить, если и ребенок, и хотя бы один из родителей имеют российское гражданство. За первенца предусмотрено 690 267 рублей, за второго ребенка — 912 162 рубля, если ранее не был получен сертификат на первого. В случае, если маткапитал уже был оформлен при рождении первенца, за второго ребенка положена доплата в 202 643 рубля.

Еще россиянам положено единовременное пособие при рождении ребенка. Оно доступно всем гражданам России, вне зависимости от занятости и уровня дохода. Эта выплата выдается только один раз. С 1 февраля 2025 года ее размер составляет 26,9 тысячи рублей.