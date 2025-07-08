Военные отразили атаку ВСУ на российский регион

Минобороны: Системы ПВО сбили украинский беспилотник в Белгородской области

Российские военнослужащие отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным министерства, дежурные системы противовоздушной обороны (ПВО) сработали около 17:40 по московскому времени. Над территорией российского региона был уничтожен украинский беспилотник самолетного типа.

Каких-либо других подробностей о произошедшем в оборонном ведомстве не предоставили.

Это не первая попытка атаки ВСУ на Белгородскую область за прошедший день. Ранее Минобороны сообщало о двух сбитых дронах над регионом. До этого появилась информация, что в Белгородской области украинские дроны подожгли поле с пшеницей и повредили 15 гражданских машин. Пламя охватило территорию в три гектара, что превышает площадь четырех стандартных футбольных полей.