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19:22, 8 июля 2025Россия

Военные отразили атаку ВСУ на российский регион

Минобороны: Системы ПВО сбили украинский беспилотник в Белгородской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Российские военнослужащие отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным министерства, дежурные системы противовоздушной обороны (ПВО) сработали около 17:40 по московскому времени. Над территорией российского региона был уничтожен украинский беспилотник самолетного типа.

Каких-либо других подробностей о произошедшем в оборонном ведомстве не предоставили.

Это не первая попытка атаки ВСУ на Белгородскую область за прошедший день. Ранее Минобороны сообщало о двух сбитых дронах над регионом. До этого появилась информация, что в Белгородской области украинские дроны подожгли поле с пшеницей и повредили 15 гражданских машин. Пламя охватило территорию в три гектара, что превышает площадь четырех стандартных футбольных полей.

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