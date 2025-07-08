Выявлен риск начала мощных вулканических извержений

Goldschmidt: Таяние ледников увеличивает риск мощных вулканических извержений

Климатические изменения могут спровоцировать рост числа мощных вулканических извержений — к такому выводу пришли ученые, изучившие вулканы южных Анд. Исследование, представленное на конференции Goldschmidt в Праге, показывает: отступление ледников снижает давление на магматические камеры, повышая риск взрывных извержений.

Исследователи из Висконсинского университета в Мэдисоне проанализировали шесть вулканов Чили, включая ныне спящий Мочо-Чошуэнко. С помощью датировки по аргону и анализа кристаллов в вулканических породах они выяснили, что в эпоху максимального оледенения лед покрывал вулканы, сдерживая магматическую активность. Однако после таяния ледников накопившийся газ в магме стремительно расширялся, в результате чего происходили разрушительные извержения.

Ученые отмечают: аналогичные процессы могут происходить и в других регионах — от Антарктики и Новой Зеландии до России и Северной Америки. Более того, такая активизация вулканов может усилить глобальное потепление — из-за выбросов парниковых газов, следующих за серией извержений.

Ранее ученые предупреждали: стремительное таяние горных ледников и снега угрожает продовольственной и водной безопасности двух миллиардов человек. Исчезновение этих природных резервуаров уже лишает реки и водохранилища ключевых источников подпитки, а в будущем может спровоцировать масштабный гуманитарный кризис.