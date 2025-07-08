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21:16, 8 июля 2025Мир

Захарова прокомментировала издевку посольства ФРГ над флагом СССР

Захарова: Германии следует извиниться за публикацию с издевкой над флагом СССР
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В год 80-летия Победы над нацизмом Германии было бы не лишним извиниться за публикацию в Telegram-канале посольства ФРГ в Москве, в которой была размещена карта с издевкой над флагом СССР. Ситуацию прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«"Скрестив" флаги СССР и рейха, кто-то будто старается в массовом сознании смешать эти две стороны, фактически — сторону света с абсолютным бесчеловечным злом», — написала Захарова.

По ее словам, причин появления такой публикации может быть несколько. Первая — «просто глупость сотрудников» внешнеполитического ведомства. Вторая — сознательная и противозаконная попытка уравнять нацистскую Германию и СССР. Третьей причиной произошедшего может быть передача подобной работы на аутсорс «русскоязычным гражданам Украины».

Ранее посольство ФРГ в России опубликовало карту оккупационных зон послевоенной Германии с издевкой над флагом СССР — советская оккупационная зона отмечена флажком с изображением черного серпа и молота в белом круге на красном фоне.

В действительности на флаге СССР серп и молот золотого цвета расположены на красном фоне в верхнем углу. Дизайн флага, использованного на карте, напоминает флаг нацистской Германии времен Гитлера, где черная свастика изображена в белом круге на красном фоне.

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