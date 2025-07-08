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15:25, 8 июля 2025Мир

Посольство Германии поиздевалось над флагом СССР

Посольство Германии опубликовало послевоенную карту с издевкой над флагом СССР
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Amazon.com

Посольство ФРГ в России опубликовало карту оккупационных зон послевоенной Германии с издевкой над флагом СССР. Соответствующая публикация появилась в официальном Telegram-канале дипмиссии.

На карте советская оккупационная зона отмечена флажком с изображением черного серпа и молота в белом круге на красном фоне, в то время как на флаге СССР серп и молот золотого цвета расположены на красном фоне в верхнем углу. Дизайн флага, использованного на карте, напоминает флаг нацистской Германии времен Гитлера, где черная свастика изображена в белом круге на красном фоне.

Флаги Франции, США и Великобритании, также использованные на карте, нарисованы без изменений. Публикация была приурочена к 80-й годовщине создания земель Мекленбург-Передняя Померания, Бранденбург, Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия в советской оккупационной зоне.

Ранее немецкий политолог и публицист Ульрике Геро на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявила, что в западных учебниках истории изменилось описание роли СССР во Второй мировой войне.

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