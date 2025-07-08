Живущая в США российская блогерша развеяла популярный миф об Америке

Живущая в США блогерша из России Андерсон заявила, что в Америке есть бюрократия

Живущая в США блогерша из России Нелли Андерсон, также известная как Nellifornication, развеяла популярный миф об Америке. В видео, доступном на YouTube, она заверила, что в Соединенных Штатах, вопреки распространенному мнению, есть бюрократия.

«Все думают, что здесь (в США — прим. «Ленты.ру») просто какое-то волшебство. На самом деле бюрократия иногда похлеще, чем в наших странах. Могут так все затянуть», — пожаловалась Андерсон.

Блогерша также отметила, что в США могут очень долго идти строительные работы. «Они на расслабоне», — заявила она, говоря о работе строителей в Америке.

Ранее Nellifornication назвала дорогими стоматологические услуги в США. Так, по словам блогерши, поставить пломбу в американской клинике стоит от 100 до 300 долларов (10-30 тысяч рублей).

Перед этим Андерсон также раскрыла удивившую ее особенность страны. Блогершу впечатлило, что в Соединенных Штатах ко всему дают инструкцию.