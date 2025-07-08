Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:56, 8 июля 2025Интернет и СМИ

Живущая в США российская блогерша развеяла популярный миф об Америке

Живущая в США блогерша из России Андерсон заявила, что в Америке есть бюрократия
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Живущая в США блогерша из России Нелли Андерсон, также известная как Nellifornication, развеяла популярный миф об Америке. В видео, доступном на YouTube, она заверила, что в Соединенных Штатах, вопреки распространенному мнению, есть бюрократия.

«Все думают, что здесь (в США — прим. «Ленты.ру») просто какое-то волшебство. На самом деле бюрократия иногда похлеще, чем в наших странах. Могут так все затянуть», — пожаловалась Андерсон.

Блогерша также отметила, что в США могут очень долго идти строительные работы. «Они на расслабоне», — заявила она, говоря о работе строителей в Америке.

Ранее Nellifornication назвала дорогими стоматологические услуги в США. Так, по словам блогерши, поставить пломбу в американской клинике стоит от 100 до 300 долларов (10-30 тысяч рублей).

Перед этим Андерсон также раскрыла удивившую ее особенность страны. Блогершу впечатлило, что в Соединенных Штатах ко всему дают инструкцию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп выразил недовольство Путиным и пообещал небольшой сюрприз

    Трамп одобрил отправку Украине оборонительного вооружения

    Мужчина заманил 12-летнюю девочку в общественный туалет курорта Европы и изнасиловал ее

    Трамп высказался о новой партии Маска

    Внучка Бориса Ельцина опубликовала фото в бикини

    Следователи завершили расследование дела бывшего главы Сергокалинского района Дагестана

    В Госдуме предложили вернуться к советской практике установки цен

    США уличили в поставке вирусов в Ухань

    Трамп заинтересовался законопроектом о новых антироссийских санкциях

    Россиянка 14 лет жила в доме без пола

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости